La serie escondida en el catálogo de Netflix que se puede terminar en un solo día

Una miniserie de la plataforma de streaming que mezcla historia, amor y leyendas antiguas se volvió la opción perfecta para disfrutar completa en una sola jornada.

La miniserie de ocho episodios disponible en Netflix combina historia, mitología y romance en una versión moderna de la Guerra de Troya.

Entre las producciones que se esconden en el extenso catálogo de Netflix, Troya: la caída de una ciudad se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan una historia intensa que pueda disfrutarse en un solo día. Con solo ocho capítulos, esta miniserie británica ofrece una nueva versión de uno de los relatos más célebres de la antigüedad: la guerra entre troyanos y griegos, detonada por un amor prohibido.

Creada por David Farr y producida por la BBC One, la ficción combina el drama histórico con una narrativa romántica que revive los mitos griegos desde una mirada actual. Estrenada en 2018 y rodada íntegramente en Ciudad del Cabo, se distingue por su cuidada ambientación, el diseño de vestuario y la música que acompañan las escenas bélicas y los momentos más íntimos de los protagonistas.

Más allá del conflicto militar, la serie centra su atención en la relación entre Paris, príncipe de Troya, y Helena, esposa del rey Menelao, cuyo romance clandestino desata una de las guerras más recordadas de la literatura occidental. A través de su desarrollo, la producción invita a reflexionar sobre la lealtad, la pasión y el destino, pilares que sostienen el mito y que, en esta versión, adquieren una dimensión más humana.

Netflix suma con Troya: la caída de una ciudad una propuesta histórica que reinterpreta los mitos griegos con un enfoque contemporáneo.

Netflix: sinopsis de Troya, la caída de una ciudad

La serie reconstruye el enfrentamiento entre griegos y troyanos ocurrido entre los siglos XII y XIII a.C. A lo largo de ocho episodios, muestra cómo la fuga de Helena hacia Troya junto a Paris precipita una batalla que durará una década. Aunque toma como punto de partida la Ilíada de Homero, no se trata de una adaptación literal, sino de una reinterpretación contemporánea que otorga protagonismo a los sentimientos, las intrigas y los dilemas personales.

Uno de los aspectos más destacados es su visión inclusiva de los dioses griegos, representados con diversidad étnica, lo que aporta una mirada renovada sobre los mitos clásicos. Este enfoque, sumado a una sólida dirección y a la fuerza visual del relato, convierte a la miniserie en una propuesta distinta dentro del género histórico.

Reparto de Troya, la caída de una ciudad

El elenco principal de la serie está conformado por actores que aportan una impronta distintiva a los personajes más emblemáticos de la mitología griega:

  • Louis Hunter como Paris (Alejandro)
  • Bella Dayne como Helena de Troya
  • David Threlfall como Príamo
  • Joseph Mawle como Odiseo
  • David Gyasi como Aquiles
  • Jonas Armstrong como Menelao

La producción mantiene una única temporada que logra combinar la espectacularidad de las batallas con una mirada introspectiva sobre las emociones y conflictos internos de sus protagonistas. A pesar de las opiniones divididas por parte de la crítica, Troya: la caída de una ciudad se consolidó como una de las joyas ocultas de Netflix, ideal para quienes disfrutan de las historias épicas con un toque de humanidad.

