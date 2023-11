Quién es Travis Kelce, el nuevo novio de Taylor Swift que la rompe en el fútbol americano y podría llegar a la Argentina

Era mediados de septiembre cuando Travis arrancó públicamente con la historia. “Te he visto brillar en el escenario de Arrowhead, tal vez tengas que venir a verme triunfar a mí en el estadio y podemos ver cuál de los dos lo hace mejor", la desafío en un programa de TV. Los rumores indican que ya había contacto entre ellos, pero lo cierto es que Taylor no dudó en tomar la posta. Días después estaba en un palco del estadio de los Chiefs de Kansas City, junto a la madre del jugador y gritando eufóricamente un touchdown de su nuevo novio. Luego ambos salieron juntos del edificio, la prueba final del incipiente noviazgo del que tanto se venía hablando en USA y que explotó a fin de ese mes.

¿Quién es Travis Kelce?

Travis y su hermano mayor, Jason, nacieron y crecieron en Cleveland Heights, una ciudad de 50.000 personas ubicada a 32 kilómetros al norte de Cleveland y a 240 de Columbus, la capital de Ohio. Su padre Ed trabajaba en la industria del acero y su madre, en un banco. Y, como admite Donna, la popular mami de ambos, “no fue fácil criar a dos niños que se llevaban tan pocos años (2). Muchas peleas, ventanas rotas, choques, quejas en las escuelas…”. Hay que sumarle la capacidad deportiva y física de ambos, además de un carácter fuerte y una tendencia a las travesuras… “Travis fue siempre el instigador, porque quería la atención de su hermano mayor”, acotó ella.

Ambos fueron expulsados del colegio, por ejemplo. Y tuvieron innumerables “andanzas”, como cuando Jason debutó en la NBA -antes que Travis- y le regaló un camioneta. “Me fui a Cleveland, me metí en un club de striptease y cuando salí el vehículo no estaba… Lo había dejado abierto, con una llave en la guantera y parece que algo les contó a las chicas del lugar que se lo terminaron llevando”, contó en el ya famoso podcast (llamado New Heights) que tiene con su hermano.

En el secundario, Travis practicó básquet y béisbol, además del deporte que lo llevó a la fama. Pero, claro, en fútbol americano no arrancó en la posición que se convirtió en estrella. Allí jugaba como mariscal de campo: era un quaterback que pasaba y corría casi por igual, logrando 2539 yardas y 31 touchdown en su último año (20 con pases y 11 con corridas). Luego asistió a la Universidad de Cincinnati, pero en su etapa universitaria nadie pensó que se transformaría en una estrella de la NFL. Primero porque le costó cambiar de posición, luego porque tuvo problemas y fue suspendido, y después porque no se visualizaba con sus condiciones lo llevarían a tener éxito como ala cerrada.

La primera temporada no la jugó, intentando ajustar a su nuevo rol como ala cerrada, distinto al de quaterback, el organizador y pasador del equipo. En la segunda compartió posiciones, aunque ya teniendo claro cuál sería su futuro y dónde debía mejorar. La tercera se la perdió por completo por violar las reglas del equipo, al dar positivo por marihuana en un test anti-drogas. Fue el momento más bajo de su carrera, cuando entró en escena su hermano mayor, Jason, quien estaba en su último año en la facultad y le pidió expresamente otra chance -para su hermano- al entrenador. Para eso cambió de habitación y se fue con su Travis, para mantenerlo vigilado. Fue el comienzo de otra historia.

Todo realmente empezó a cambiar en la última -gran- campaña de Travis con los Bearcats, con los que consiguió más de 700 yardas aéreas, luego de apenas tener 155 en la temporada anterior. Logró también ocho touchdown, lo que le permitió entrar en consideración de los equipos de la NFL. Sin embargo, quedó en la segunda línea de los mejores ala cerradas universitarios y los Chiefs lo eligieron en el puesto N° 63 de la tercera ronda del draft 2013. Travis firmó un contrato de 3.120.000 de dólares por cuatro años, además de un bonus de 700.000. Lo mejor, claro, estaba por llegar…

Tuvo que tener paciencia igualmente en la NFL, algo de lo que sabía y bastante. No empezó tan bien la historia porque entre tener pocas oportunidades y una lesión prácticamente no jugó en su primera temporada. Pero a partir de la segunda, el crecimiento resultó imparable. En su tercer partido, ante los Dolphins, consiguió su primer touchdown, y en su siguiente encuentro, ya pasó las 100 yardas ante Arizona Cardinals. En aquel 2014 se acercó a las 900 yardas aéreas y se estableció como uno de los mejores tight ends receptores de la liga.

En 2016 batió por primera vez la marca de las 1000 yardas aéreas en una sola temporada (consiguió 1125) y renovó por 46 millones y cinco años. Su gran temporada llegó en 2020, cuando alcanzó las 1416. Esta marca sigue siendo la más alta conseguida jamás para un ala cerrada en la historia. En el palmarés de Kelce encontramos dos anillos ganados con los Chiefs, cuatro elecciones para el All-Pro (el mejor equipo de la temporada NFL) y ocho elecciones seguidas para la Pro-Bowl entre 2015 y 2022, además de varios récords individuales. Hoy es el mejor ala cerrada y es top 5 en la historia, junto a Tony Gonzalez, Antonio Gates, Shannon Sharpe y Rob Gronkowski.

Hoy gana casi 15 millones al año, seguramente por debajo de lo que merece. “Mi agente ama decir lo mal pagado que estoy. Siempre que hablamos sobre querer más dinero solo me dice ‘¿Por qué no les pides más a los Chiefs?´ A veces ve todo el dinero que podrías ganar y te impacta, te hace pensar que se están aprovechando de vos… Pero yo sólo sé que disfruto entrar a ese edificio todos los días y de ganar con este equipo”, respondió quien además es un personaje fuera del campo.

Travis participó en un reality para buscar pareja, su podcast con su hermano es uno de los más escuchados y es famoso por ser un tipo tan rudo en el campo como seductor y coqueto afuera del mismo. Sus outfits cuando llega al estadio son un clásico en esta nueva era de la moda de los deportistas. Puede pasar de un abrigo Louis Vuitton a un colorido conjunto, con sombreros, lentes y joyas.

Es totalmente diferente es su hermano, más simple y sin nada de glamour. Pero ambos son figuras determinantes en sus equipos. Jason es el centro de los Philadelphia Eagles y ambos se enfrentaron en el último Superbowl de febrero. Por primera vez en la historia. No se midieron cuerpo a cuerpo, porque ambos pertenecen a la alineación ofensiva y, como sabemos, en el fútbol americano hay dos equipos distintos, el que ataca y el que defiende, con jugadores diferentes. Travis y los Chiefs terminaron ganando pero el abrazo del final, entre ambos, fue épico.

Un encuentro en Nueva York

Travis no ha tenido tantas relaciones amorosas y menos, duraderas. La mayor, entre 2017 y 2022, fue con la modelo e influencer afroamericana, Kayla Nicole, que en los últimos días ha visto cómo sus redes sociales se inundaban de comparaciones con Taylor Swift. ¿Cómo empezó todo con Taylor? El menor de los hermanos le contó al otro, durante un podcast, que había intentado acercarse en un par de ocasiones, la última buscando darle una pulsera (friendship brazalet) con su teléfono, aunque sin suerte.

Luego, aseguran, tuvieron un encuentro en Nueva York, en el que charlaron bastante, y luego comenzaron a salir discretamente. Los rumores comenzaron hace semanas y se confirmaron con la asistencia de Taylor al juego de los Chiefs. Lo vio en el palco, al lado de la madre de Travis, gritó el touchdown de su novio y luego salieron juntos. Ninguno habló en el momento, pero sí el técnico Don Reid, quien bromeó diciendo que había sido el responsable de juntarlos, y hasta Patrick Mahomes, el mariscal de campo y máxima estrella de la NFL. “Escuché que ella estaba en el estadio y luego sentí presión para darle la pelota para que pudiera anotar. Creo que quería llegar a la zona de anotación tanto como todos los swifties -fans de Swift-”, dijo, entre risas.

Travis tuvo que tocar el tema en su podcast. “Fue increíble cómo todos estuvieron en el palco y cómo todos sólo tuvieron cosas linda para decir de ella. A ella se la vio impresionante, en plena luz y por sobre todo muy especial que el día haya sido perfecto para los hinchas de los Chiefs. Lo guionamos todo, señoras y señores. Verla apretar el puño y gritar, verla chocar los cinco con nuestra madre… Será sin dudas un partido que todos recordaremos”, comentó, feliz.

Jason le recordó que hasta Bill Bellichick, el mítico técnico de New England Patriots, habló del tema. “Travis ha tenido grandes atrapadas en su carrera, pero esta es la más importante”, dijo el coach y le sacó una gran reacción a los hermanos. “Fue muy bueno y gracioso lo que dijo”, completó. Días después, ambos fueron vistos en la parrilla argentina Piropos que hay en Kansas City y luego, ya sin motivos para esconderse, Travis admitió que la presencia de ella, en el estadio, lo hacía jugar mejor.

Enseguida comenzaron a aparecer números que reflejan que todo lo que toca ella se convierte en oro. En apenas horas, tras su aparición en el estadio para ver a su novio, se disparó todo lo relacionado a Kelce: aquel primer partido superó los 24 millones de espectadores, logrando un salto de 63% en mujeres entre 18 y 49 años. la venta de su camiseta N° 87 aumentó en un 400%, superando al #1 Jalen Hurts -el mariscal de campo compañero de su hermano Jason-, el podcast pasó a ser el más escuchado en Apple y su cuenta de Instagram ya trepó hasta los 4.6 millones de seguidores, Un boom que hasta potenció a los Chiefs, que fueron 10 veces más buscados en la web y lograron multiplicar por tres las ventas en esos primeros días, además de aumentar la venta de tickets para el próximo juego. El efecto Swift, está claro, se comienza a sentir en la vida de Travis. Y hasta en la NFL, que pasó a ser una de las ligas más relojeadas en los buscadores. Todos quieren saber quién es y donde juega.

¿Vendrá a la Argentina?

Por lo pronto, la gran pregunta es si Kelce volará este viernes para estar en la Argentina, aprovechando el parate de una semana que Travis y su equipo tendrán la NFL -el próximo juego es el lunes 21-, sobre todo luego de lo que hablaron los hermanos en el podcast.

-Jason: ¿Tenés planes para este fin de semana de descanso?

-Travis: La verdad es que no. Puede que diga que a la mierda y me vaya a un sitio bonito, no sé. Mi piel se está poniendo muy pálida así que tengo que ir a algún sitio soleado.

-Jason: ¿Ese sitio soleado pueden ser playas ubicadas al sur del Ecuador?

-Travis: jajajaja

Por lo pronto, el sitio Page Six aseguró que Kelce ya tiene todo listo para ver a su novia cantando sus éxitos en River y volver el lunes para los entrenamientos de los Chiefs. “Travis está planeando estar allí para pasar tiempo con ella. Ambos se toman muy en serio sus carreras, y los dos se unen por eso y quieren mostrarse apoyo el uno al otro siempre que pueden”, informaron.

¿Tendremos dos y no una estrella internacional este finde en Argentina?