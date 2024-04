Quién es el futbolista megafamoso que le pone "like" a Julieta Poggio de Gran Hermano

La nueva generación tiene la costumbre de demostrar su interés por las redes sociales y el jugador no hizo la excepción con la exhermanita.

Luego de haber fingido estar con Grego Rosselló para una campaña de Missing Childen, Julieta Poggio reveló que sigue soltera y fue solo fue con fines benéficos. Ante esto, hay un futbolista que siguió atento su accionar en redes sociales y se lo hace saber, aunque no la sigue.

Se trata del colombiano James Rodríguez . Fue Lomáspopu quien lo notó y lo compartió en historias, pero encontró que la exparticipante de Gran Hermano no le devuelve los likes ni tampoco lo sigue, esto indica que solo se trata de una intención de conquistarla, pero todavía sin éxito.

Poggio James Redes sociales

Lo cierto es que ella en el último tiempo confirmó que su único romance en serio luego de su novio Luca Bardelli, fue Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano. Luego del shippeo generado en redes sociales, ambos intentaron mantener un vínculo.

“Tenemos energías diferentes, pero a mí me atraía eso de él y a él le atraía eso de mí. Yo estoy re loca, desinhibida y a mí me gustaba todo lo que es su personalidad”, indicó en una entrevista con Caras TV. Pero no prosperó.

Juli Poggio reveló la verdad de su vínculo con Marcos Ginocchio: "Tuvimos un romance"

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, reveló todos los detalles de su vínculo con Marcos Ginocchio y confirmó que estuvieron en pareja. Si bien no es la primera vez que lo dice, esta vez contó en qué momento estuvieron y sorprendió.

Marcos Julieta Gran Hermano Redes sociales

En primer lugar, contó que no solo hubo un flash entre los dos, sino que también "hubo un gran apoyo por parte de la gente, querían que estuviéramos juntos. Caminaba por la calle, la gente me pedía fotos y me preguntaba si estaba con Marcos".

En una entrevista en Caras contó qué fue lo que les enamoró: "Tenemos energías diferentes y eso nos atrajo a ambos, me atrajo su personalidad". Luego, el entrevistador le preguntó si el vínculo fue cerca de la época de los Martín Fierro: “Sí, fue por ahí”.