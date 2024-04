Julieta Poggio apostó por una microbikini naranja en pleno otoño mostrando la moda de esta estación

Julieta Poggio continúa sorprendiendo en sus redes sociales con los mejores looks vistiendo microbikinis. En esta ocasión, subió a sus historias una serie de imágenes en las que se mostró con un traje de baño naranja. La ex participante de Gran Hermano sigue llamando la atención de marcas que la contratan para promocionar sus productos. Sus seguidores, como suele suceder, reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look.