Quién es el conductor que va a faltar a los Martín Fierro: ya sabe que no va a ganar

Quien se encargó de confirmar la noticia fue la panelista Marcela Tauro en Intrusos, donde comenzó por revelar: "Chicos, una cosa, el que no va es Guido. Guido Kaczka no va a estar el lunes . Ya lo comunicó y no hay marcha atrás ". Con estas palabras, evidenció una guerra entre eltrece y Telefe de cara al esperado galardón.

En cuanto a la razón detrás de esta decisión, Tauro explicó: "Tiene un viaje programado hace tiempo y no lo pudo reprogramar, así que no va a estar. Guido debe saber que no va a ganar el de oro y pone esto del viaje para no estar ahí cuando se lo den a otro". Así, dejó en claro que no le cree sobre el motivo que brindó para desligarse del tema.

Guido Kaczka Guido Kaczka decidió no presentarse en los Martín Fierro 2024. Redes sociales

Para finalizar, la panelista de Intrusos señaló: "Bueno, como dar se lo pueden dar igual. En un momento se dijo que le podía dejar una carta escrita a Santiago del Moro en el caso de que se lo den". De esta manera, dejó abierta la posibilidad a que el conductor se lleve la estatuilla más deseada.

Telefe confirmó cuándo anunciarán el regreso de Gran Hermano 2024-25

El conductor Santiago del Moro reveló que Telefe dará la noticia sobre el regreso de Gran Hermano durante los Martín Fierro, ceremonia que se llevará a cabo el 9 de septiembre y tendrá al reality show como principal protagonista.