Qué serie estrenó su segunda parte en Netflix y tiene su origen en una histórica producción de los 90

Ya está disponible el avance oficial de That '90s Show en la gran N roja, el reboot de That ‘70s Show, donde los abuelos Forman deben convivir con su nieta adolescente en la imaginaria ciudad de Point Place, Wisconsin.

That '90s Show es un reboot de la serie de comedia estadounidense That '70s Show, que ya estrenó su segunda temporada en Netflix y para fines de octubre se sumara la tercera parte.

Netflix no para de estrenar nuevos lanzamientos en su catálogo de películas y series. Este mes de julio está recargado, ya en los últimos días del corriente sumó una serie web de comedia estadounidense, That '90s Show (2023), el reboot de That '70s Show (1998).