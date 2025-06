Qué rol tendrá HERBIE., el robot que aparece en el tráiler de Los 4 Fantásticos y promete enternecer a Marvel

Así como Groot y Baby Yoda se ganaron el corazón del fandom, la criatura mecánica tiene todo para convertirse en el rol adorable del momento. Su mezcla de torpeza, eficiencia y ternura puede ser clave para sumar frescura y conectar con nuevos públicos.

Embed - Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps | H.E.R.B.I.E.