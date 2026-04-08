Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece El ciclo Otro día perdido organizó su agenda semanal y tuvo la negativa de un invitado, pero se instaló una polémica por una supuesta mala relación con el presentador. + Seguir en







Un invitado rechazó a Pergolini. Captura Vorterix

En el regreso del programa Otro día perdido en El Trece con la conducción de Mario Pergolini, los productores intentaron cerrar la lista de invitados y tuvieron la negativa de un conductor mega famoso del streaming por motivos de agenda y despertó polémica: se trata de Nicolás Occhiato.

El ciclo nocturno del canal del sol tuvo figuras en los últimos días como Lusiana Lopilato, Emanero, Óscar Martínez y Laurita Fernández, entre otras, pero ya buscaba tener definidos los próximos, ya que las grabaciones se realizan por la tarde y a veces las adelantan.

Occhiato Nicolás Redes sociales Sin embargo, la figura de Luzu TV decidió negar su presencia. “En este momento no hay chances, no voy al programa de Mario”, fue lo que le respondió Occhiato a Ale Castelo en Jotax Digital ante la pregunta si iba a asistir de invitado.