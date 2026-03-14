Tras alcanzar popularidad en la infancia, eligió alejarse de los medios y construir un camino personal fuera de la televisión.

A fines de la década de 1990, la televisión argentina atravesaba uno de sus momentos más recordados y programas como Agrandadytos se transformaron en fenómenos de audiencia. Dentro de ese contexto apareció Agustina Noya , quien se hizo conocida siendo apenas una niña junto a su hermano Rodrigo Noya , en el ciclo conducido por Dady Brieva.

Actualmente vive en el exterior, está casada con un futbolista y se dedica a proyectos vinculados a redes sociales.

Con el paso del tiempo decidió alejarse del mundo televisivo y desarrollar una vida fuera del espectáculo.

Su participación en el programa Agrandadytos, conducido por Dady Brieva, la convirtió en una figura muy recordada del ciclo.

La espontaneidad de ambos hermanos generó algunos de los momentos más recordados del programa . Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Agustina mencionó que tenía un “noviecito”, lo que provocó una reacción de celos por parte de Rodrigo que rápidamente se volvió viral dentro del ciclo y consolidó la popularidad del dúo. A partir de ese momento comenzaron a ser convocados para comerciales, series y películas .

Con el paso de los años, sin embargo, el camino de cada uno tomó rumbos diferentes. Mientras Rodrigo continuó ligado al mundo del espectáculo y la actuación, Agustina Noya optó por mantener un perfil bajo , alejándose progresivamente de las cámaras y construyendo una vida lejos de la exposición mediática.

Tras su etapa infantil en televisión, Agustina Noya participó en algunos proyectos audiovisuales , entre ellos la serie Las aventuras del Dr. Miniatura y la película Un mundo menos peor . Sin embargo, al crecer decidió dejar ese camino. Años después explicó que su personalidad más reservada y algunas burlas que recibía en su entorno influyeron en su decisión de alejarse de la exposición pública.

Agustina y Rodrigo Noya se hicieron populares en la televisión argentina durante su participación en el programa Agrandadytos.

Después de terminar el colegio comenzó a estudiar kinesiología , aunque con el tiempo descubrió que esa carrera no era lo que realmente buscaba. Más adelante decidió enfocarse en una actividad vinculada a una de sus pasiones de la infancia: el deporte. Por ese motivo inició el profesorado de educación física , ya que durante su niñez había sido jugadora de hockey.

En 2019 su vida tuvo un cambio importante cuando se mudó a Uruguay. Allí conoció a José Bermúdez, un futbolista uruguayo con quien comenzó una relación que con el tiempo se consolidó. La pareja decidió casarse en 2021 y poco después emprendió un nuevo rumbo cuando surgió una oportunidad laboral para el deportista en España, lo que llevó a ambos a trasladarse a Europa.

Mientras acompañaba la carrera deportiva de su esposo, Agustina decidió retomar sus estudios y orientarse hacia el ámbito digital. Con el tiempo se especializó en gestión de redes sociales y community management, un campo profesional muy distinto al de su infancia en televisión.

Agustina Noya (1) La historia de Agustina Noya refleja cómo algunas figuras infantiles del espectáculo eligieron construir su vida lejos de los medios. @agusnoya_

Aunque su vida actual está lejos del mundo del espectáculo, su nombre sigue asociado a aquellos recuerdos televisivos. En algunas entrevistas ha mencionado que su hermano Rodrigo suele insistir con la idea de volver a trabajar juntos en un proyecto, especialmente en algún formato vinculado al entretenimiento infantil. Por ahora, esa posibilidad permanece como una idea pendiente, mientras Agustina mantiene una vida más reservada fuera de las cámaras.