Preocupación por la salud de Andrea Taboada: por qué faltó a El Diario de Mariana

La locutora no estuvo presente en el programa y confirmó que está enferma: “Me contagié”.

El programa de Mariana Fabbiani estuvo de vacaciones por enero y regresó a mediados de febrero. Pero a su regreso, la conductora sufrió una baja sensible y se trata de la panelista Andrea Taboada que no estuvo porque estaba enferma y generó preocupación.

A pesar de que los casos hayan bajado considerablemente y no esté ni cerca a lo que fue el crudo 2020, el coronavirus sigue presente. La mayoría de la población tiene varias dosis de vacunas, una de ellas es la expanelista de LAM.

andrea taboadajpg.jpg ¿Qué le pediste a Papá Noel?: el blooper de Andrea Taboada al entrevistar a una niña

Ante las especulaciones prefirió salir a dar su versión de los hechos y a concientizar: No lo tomen a chiste, la doctora me dijo que había muchos casos de Covid-19 y de dengue. Perdí el apetito, no tengo ganas de comer y estoy muy congestionada".

De esta manera, afirma que su cuadro no es el mejor, aunque está dentro de los síntomas normales. Luego publicó una foto desde su casa: “Muchas gracias por sus saludos y los cariños”.