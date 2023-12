El capitán de la Selección argentina no estuvo en la boda por iglesia, adonde su esposa estuvo acompañada por sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Más tarde el rosarino se sumó a la fiesta de casamiento con un look elegante.

Llamó la atención que el capitán de la Selección , Lionel Messi, no estuvo presente en el casamiento de la hermana menor de su mujer, Antonela Roccuzzo , Pero con el correr de las horas, trascendió cuál sería el motivo de la ausencia del futbolista.

La cuñada del capitán de la Scaloneta , Carla Rocuzzo , se casó este sábado por iglesia en la ciudad de Rosario , de donde es oriunda la pareja, y adonde Antonela fue con sus 3 hijos: Thiago, Mateo y Ciro. La empresaria sorprendió con su look "total green" del diseñador Joti Harriague.

La ciudad estaba revolucionada por ver al campeón de la Copa Mundial Qatar 2022 pero no pudo ser, ya que el deportista prefirió quedarse en el country Kentucky en Funes, a 30 kilómetros del centro rosarino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leomessidepre/status/1738966818650223030&partner=&hide_thread=false a chegada de antonella e os filhos para o casamento de sua irmã carla roccuzzo pic.twitter.com/g9J92ANlJD — messi depre (@leomessidepre) December 24, 2023

Cuando llegó la mujer de Messi había un gran dispositivo de seguridad en la vereda y la calle principal, con un vallado, para que la gente no interfiriera en el paso de la familia del rosarino, que llegó en un auto de alta gama.

Finalmente, se supo que el faltazo del campeón argentino a la ceremonia fue por un tema de "seguridad", tras evaluar la manifestación popular que había en el lugar.

Antonela llegó con un vestido verde del diseñador Joti Harriague Redes Sociales

El casamiento de la cuñada de Messi en las redes sociales

Una vecina comentó en redes sociales cómo se enteraron de la boda de la cuñada de Messi: “Empezamos a caminar y pasamos por una de las iglesias más lindas de acá de Rosario, la diferencia a todos los otros días es que estaba vallada y había mucha gente arreglada, entonces pensamos, casorio”.

La usuaria de la red social X aseguró: “Pero era raro que estuviera vallado (nunca hacen eso para ningún casamiento normal) entonces nos ponemos a investigar y ninguno de los invitados nos quería decir quién se casaba, tampoco los de seguridad. Entonces nos encontramos a una vecina chusma que nos dice se casa la cuñada de Messi y viene él por eso”.

Enseguida relató que esperaron pero no tuvieron suerte: “Cuestión que nos ponemos a investigar por donde podría entrar (ya que la iglesia no era muy grande) y terminamos quedándonos en una valla a esperar como por dos horas. Y bueno, llegó un auto, los guardias se empezaron a acomodar y dijimos listo llegaron, vamos a conocer a Messi. Finalmente, vimos a toda la familia, pero resulta y acontece que Messi no fue”.

Los Totora dieron un show en el casamiento de la cuñada de Messi y lo compartieron en sus redes sociales IG @lostotora

La fiesta del casamiento también se vivió por las redes sociales, y se conoció una imagen que subieron los integrantes del grupo de cumbia Los Totora con Messi. Los músicos dieron un show en la boda y se fotografiaron junto al rosarino que vistió un look de elegante sport: camisa y zapatillas blancas y corbata y pantalón azul.