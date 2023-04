Polémica en Telefe: Georgina Barbarossa despidió a uno de los panelistas de su programa

La mediática anunció la salida de Gastón Trezeguet, el último día en que el productor de GH se sentó a la mesa del ciclo de televisión: "Bueno, hoy no es un día más para el programa. Hoy es un día especial porque es el último de Gaston Trezeguet. Lo vamos a extrañar porque lo queremos mucho y fue una parte importante de este ciclo".

Trezeguet llegó al ciclo durante 2022 para ser un panelista especialista en el reality de Gran Hermano, por su valor como exparticipante y actual productor de la última edición.

En un pase de comedia y entre risas con Georgina y sus compañeros, el exjugador de GH apuntó: "Me cambian por Alfa, porque ahora parece que viene él, je...", reveló Gastón.

Ante la declaración de Trezequet, la mediática Analía Franchín se expresó sobre su reemplazo y remarcó su sorpresa ante el recambio de los panelistas: "¿En serio, Gastón? ¡Pero me están cargando! No puedo creer... Ay, me cagaron el día con esto".

Embed

¿Qué hará ahora Gastón Trezeguet, exGran Hermano?

El exparticipante de Gran Hermanos 2001, la primera edición en la Argentina, Gastón Trezeguet reveló que se tomaría unas vacaciones: "Ahora lo que voy a hacer, en primer lugar, es ir a Cancún, a México. Me voy mañana mismo a la noche. Yo también estoy muy agradecido por esta oportunidad".

Además, el productor no descartó volver al programa y remarcó con un "no se despidan tanto que nos vamos a seguir viendo por los pasillos, eh", con una posible vuelta a la próxima edición de GH.