Paula Chaves se lució con una de las microbikinis del momento: animal print ideal para el verano

Orce: "Me parece tonto tratar de vender una imagen de lo que uno no es"

Paula Chaves microbikini animal print Instagram

Para complementar su look, Paula Chaves optó por un maquillaje discreto, enfatizando sus ojos con máscara negra y luciendo su cabello suelto con un efecto mojado, realzando la estética natural y sofisticada. Esta nueva apuesta de la modelo no solo refleja su estilo personal, sino que también establece una tendencia clara para el verano que se aproxima. Sus seguidores en redes sociales no tardaron en reaccionar, llenando su publicación de elogios y "me gusta", confirmando una vez más su influencia en el mundo de la moda en donde impuso su estilo.

Paula Chaves microbikini animal print Instagram

Jimena Barón apostó por una microbikini nude que es la tendencia para la temporada de calor

Jimena Barón cautiva en redes con su microbikini nude desde tierras brasileñas. Conocida por su pasión por la moda, la actriz deslumbró a sus seguidores al compartir un look playero durante sus vacaciones en Brasil, donde disfruta del sol junto a su hijo Momo y su pareja. Su elección de traje de baño no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tendencia en Instagram.

Reflejando la moda de la temporada 2023/2024, la también cantante optó por una microbikini en tono nude. Este diseño de dos piezas se caracteriza por su corpiño de molde triangular y su bombacha colaless ajustable con delicadas tiras que finalizan en un lazo. Capturando la esencia del verano, en otra foto que compartió, la artista complementó su look con unos lentes de sol espejados de marco negro y lució su cabello mojado, evidencia de un refrescante baño en las cálidas aguas brasileñas.

Jimena Baron microbikni nude Instagram

Con un toque de humor, la actriz y cantante comentó en la descripción de su publicación: “A mi nadie me saca fotos, ¿Qué se piensan?”. Al poco tiempo de haber compartido la publicación, el posteo superó los 100 mil “me gusta”, demostrando así su gran presencia en redes sociales.

Jimena Baron microbikni nude Instagram