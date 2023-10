Paula Chaves se enfureció cuando le preguntaron por Zaira Nara y abandonó un móvil

Tomás Holder se quebró en el Bailando al hablar de su salud mental: "Todos los días me levanto..."

"Es volver como a mi casa, yo veo todo esto y digo: 'claro, yo lo viví hace 12 años atrás'", contó sobre su regreso al programa de Marcelo Tinelli.

En ese momento, el cronista le relató una situación que ocurrió en el streaming del programa y la comparación con su situación con su examiga: “Se te citó a vos y a Zaira por lo que había pasado entre Kennys Palacios y un integrante del streaming". “Mariano de la Canal”, contestó Chaves, entendiendo a quiénes se refería el movilero.

"Yo dije que no hace falta pelearse, uno puede tomar diferentes caminos en la vida pero no pelearse”, continuó antes de ser interrumpida. “Y ahí te dijeron que vos lo habías hecho con Zaira”, agregó el periodista. “Yo lo dije, no hay que pelearse”, retrucó la modelo, demostrando cierta molestia.

Cuando se dio cuenta para donde iba la nota, la esposa de Pedro Alfonso lanzó: "No, basta por Dios, chau. La misma pregunta siempre”. Entonces se dio medio vuelta y se escapó por una escalera, dejando al cronista sorprendido hablando solo.

Embed Se enojó Paula Chaves pic.twitter.com/DTTreUWo8h — #Intrusos (@Intrusos) October 6, 2023

Paula Chaves confesó que bloqueó a Damián Betular de WhatsApp: el motivo

Durante la grabación de Bake Off, Damián Betular y Paula Chaves se hicieron amigos íntimos y hasta el día de hoy mantienen la relación. Comenzaron a juntarse por fuera de todos sus trabajos, pero uno de ellos tiene la agenda tan cargada que llevó a una pelea: hubo bloqueo de WhatsApp.

Luego de que Chaves hable de su distanciamiento con Zaira Nara y de la manera que termina sus relaciones, ya sea amorosas o de amistad, el chef aprovechó para lanzar una bomba que tenía guardada: “A mí me bloqueó dos o tres veces de WhatsApp”.