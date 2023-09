Paula Chaves explotó contra Andy Kusnetzoff tras ser consultada por Zaira Nara: "No quiero seguir..."

Durante su visita a PH, Podemos Hablar, Paula Chaves recibió la pregunta sobre Zaira Nara y remarcó: "Hablé lo que tenía que hablar, y no quiero seguir porque sino todo el tiempo que hablo, siempre hay una nota mía en un portal . No es pelea, es distanciamiento . Estamos distanciadas y ya ". Con estas palabras, buscó darle un cierre al tema.

"Tengo 39 años y mi cabeza fue mutando en cuando a las relaciones y a las cosas que me gusta compartir con gente con el mismo código y la misma vida. Tal vez gente que en algún momento te puedas volver a acercar", continuó la modelo. Así, abrió una ventana a un posible acercamiento en el futuro.

Luego, hizo una aclaración sobre su forma de llevar sus relaciones: "Yo soy muy pasional para mis vínculos y me considero una persona súper transparente. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre". De esta manera, muchos consideraron que se trató de una indirecta para Zaira Nara.

Para finalizar, Andy Kusnetzoff le preguntó si podría reconciliarse con la modelo y señaló: "No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas. Quiero aclarar algo: no tengo que perdonar nada".