Cuáles son las microbikinis que Zoe Bogach, de Gran Hermano, mostró para usar en cualquier playa

Fanática de la playa, viajó a Punta del Este, Uruguay, y posó con un clásico traje de baño negro. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha tipo culotte. Entre los accesorios que eligió para formar parte de su look, le sumó una capelina negra en la cabeza, anteojos de sol rectangulares y una trenza a la que le agragó caracoles.

Finalmente, también se sumó a la moda de las microbikinis denim, la cual incluyó un conjunto con un diseño azul oscuro con flecos. El corpiño de este traje de baño contó con un modelo strapless con un nudo en el medio. Para la parte inferior, optó por una bombacha ultracavada de tiro alto. También, como de costumbre, le agregó a su apuesta unos anteojos de sol pero amarronados y varios collares en el cuello.

En cada una de sus publicaciones, sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando no sólo su look, sino también los distintos destinos que visitó en su viaje. No sólo impone su estilo dentro de la casa, sino que también marca cuál será la moda de la temporada desde sus redes sociales.

Jésica Cirio disfrutó del calor y la playa para lucir una microbikini estampada que es la moda del verano

Jesica Cirio sorprendió con una microbikini estampada. La modelo y conductora decidió tomarse unas vacaciones para recargar energías junto a su hija y dar inicio al 2024 con aires renovados. Desde la playa, aunque manteniendo en secreto el destino turístico que visitó, Cirio compartió una imagen que llamó la atención de sus seguidores. A orillas del mar, realizó varias poses que subió a su perfil en su cuenta de Instragram.

La modelo eligió una combinación de colores negro y blanco. El conjunto presentó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras de ajuste en los costados de la cadera, que ofreció un look veraniego y a la moda. Además, la influencer le agregó a su outfit unos elegantes anteojos de sol, completando una imagen muy descontracturada con el pelo suelto y al viento.

La publicación en Instagram acumuló más de 35 mil "me gusta", acompañados de elogios y muestras de cariño de parte de sus seguidores, quienes expresaron admiración por su look y la felicitaron por su viaje.

