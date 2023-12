Para fanáticos de One Piece: Netflix prepara un nuevo anime de la serie

One Piece, la esperada serie que estrenó Netflix basada en un animé furor.

Netflix reveló sus planes de producir una novedosa serie de anime basada en la exitosa One Piece. En un comunicado emitido el 17 de diciembre a través de su sitio web Tudum, la plataforma de streaming más popular anunció la noticia.

En el audiovisual, los espectadores pueden escuchar por primera vez la nueva voz del personaje principal, Luffy, quien proclama: "Lo primero es lo primero, tengo que armar un equipo. Creo que alrededor de diez hombres deberían ser suficientes".

De qué trata el anime The One Piece, que se estrenará en Netflix

Conforme a la información proporcionada por Netflix, "The One Piece" adaptará la East Blue Saga del manga original creada por Eiichiro Oda. Esta adaptación será completamente independiente de la serie de "One Piece" que fue llevada a la acción en vivo por Netflix en 2023, así como de la serie de anime actual de Toei Animation, que abarca el arco de la East Blue Saga.

La versión de acción real de "One Piece" de Netflix debutó con críticas elogiosas a principios de este año y fue renovada para una segunda temporada en septiembre. Notablemente, apenas una semana después del lanzamiento de la adaptación de acción real, el programa logró superar los récords previamente establecidos por la plataforma de streaming, consolidando su éxito.

ONE PIECE.jpg Todo lo que se sabe de la nueva temporada de One Piece

La nueva producción todavía no recibió la confirmación de estrena, La productora WIT Studio (SPY x FAMILY, las tres primeras temporadas de Attack On Titan), así como los productores/animadores de anime originales Toei Animation Co., y contarán con imágenes completamente nuevas y renovadas.