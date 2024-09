Panelista de LAM explotó contra Marcelo Tinelli y se desató un escándalo en América TV: "Me pudrí..."

Con respecto al motivo detrás de esta decisión, explicó: "La verdad es que ya me pudrí, me harté de todas las boludeces. Voy a ser sincera, lo dejo de seguir y digo 'le doy 24 horas'. Me hice una apuesta a mí misma: 'te deja de seguir' y fue automático, ¿quién miraba a quién?". Así, aseguró que el gerente artístico está pendiente de ella y dio a entender que podría no haberla superado románticamente.

Marixa Balli Marixa Balli podría estar en la cuerda floja tras su revelación pública. Captura TV

"Fue un día que minimizaron y empezaron a hablar de La Salada y que si alguien se compraría ropa ahí. Estaba Marcelo Tinelli y hace un juego en joda. '¿Te comprarías ropa en La Salada?' y él dijo que no como minimizando, discriminando...", concluyó. Esto último terminó por dejar muy mal parado al exconductor del Bailando.

Embed - ¿MARIXA BALLI SIGUE ENAMORADA DE TINELLI? #angeldebrito #bondi #shorts

Marcelo Tinelli confirmó quién será la conductora del Cantando 2024: no es Paula Chaves

El gerente artístico de América TV Marcelo Tinelli confirmó que Florencia Peña será la conductora del Cantando 2024, algo totalmente inesperado luego del escándalo con Paulo Chaves y Leo Montero.