La advertencia de Ángel de Brito a Marcelo Tinelli sobre LAM: "Me voy"

Y fue entonces cuando disparó: “Acá cuando Tinelli nos sacó media hora para poner esa nota hermosa con Messi... yo hubiera renunciado. Pero como estaba de vacaciones, lo dejé pasar".

Entonces adelantó: "Si a mí me recortan así, me voy. Mañana viene quien quiera que sea el gerente de programación de este canal y me dice 'LAM dura una menos', me voy".

Levantaron el nuevo programa de Marcelo Tinelli por bajo rating

El conductor Marcelo Tinelli no tuvo éxito en su nuevo programa en América, ya que, al comienzo de su segunda emisión, lo sacaron del aire.

Tinelli, quien protagonizó programas como el Bailando por un Sueño y Showmatch, actualmente no está teniendo éxito en la televisión desde hace unos años. Tras su reciente debut con Primos de América junto al Tirri, los ejecutivos del programa decidieron sacarlo por las bajas visualizaciones (un total de 1.6 puntos de rating).

Tinelli Tirri

El programa recibió un piso de 4.3 que dejó LAM, automáticamente bajó a 2.8 y terminó en 1.1.

La encargada de divulgar la información fue la periodista Marina Calabró en el programa Lanata sin filtro, quién dijo: "Levantaron a Marce porque no funcionó, la gente huía en estampida".