Pampita sigue marcando tendencia para el verano: como es la microbikini floreada que estrenó en Ibiza

Pampita Microbikini Instagram

Pampita continúa no sólo en España de vacaciones, sino también marcando tendencia con cada una de las microbikinis que utiliza y luego sube a sus redes sociales. Desde las que tienen brillo hasta las estampadas. La modelo se encuentra realizando varias producciones en Europa y participando de diferentes eventos y promociones de las marcas y empresas con las que trabaja. En su cuenta de Instagram viene mostrando cada uno de sus looks y actividades que forman parte de este viaje que eligió realizar con sus amigas en lugar de hacerlo con su familia.

pampita microbikini floreada Instagram

Sofía Jujuy aprovechó la playa y lució una microbikini negra tendencia para el verano

Sofía "Jujuy" Jiménez luce su nueva microbikini en las playas de Barcelona que marca tendencia en la temporada. La modelo viajó junto a sus amigos y realizó una publicación en su cuenta de Instagram para mostrar cómo vienen siendo sus tardes en Europa.

La ex participante de "Showmatch" y "The Challenge" lució una traje de baño diminuto negro con tiras ajustables en el corpiño y bombacha. Sobre una manta y la arena de la playa, la influencer eligió posar simulando abrazos consigo misma, apelando al amor propio, uno de los temas que está abordando en este momento a raíz de los rumores de infidelidad por parte de su ex pareja.

Sofía Jujuy Jimenez Instagram

"Gracias por alegrar mi corazoncito", escribió Sofía Jujuy Jimenez en el texto de la publicación. Sin dudas se refirió a su separación luego de que su ex novio, el polista Bautista Bello, haya besado a otra persona en su viaje por Brasil. La modelo agradeció el apoyo también por parte de sus fans y se expresó con respecto a la importancia del amor propio y a los cuidados personales.