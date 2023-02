Pampita reveló que no tiene uñas en los pies: los insólitos detalles

"No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel pero se me sale todos los días con el agua de la playa", aseguró. De esta manera, Pampita reveló una información que no era conocida por sus fanáticos.

Pampita uñas Instagram Los comentarios que sirvieron para confirmar la noticia. Instagram

De igual manera, este problema no será para siempre, ya que las uñas de los pies crecen aproximadamente 0,1 milímetros cada día, lo que significan 3 milímetros al mes. Así, para que Pampita vuelva a contar con sus uñas del pie deberá esperar entre 12 y 18 meses, un período de tiempo muy prolongado.