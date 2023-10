Pampita aprovechó el calor de México para lucir la moda del verano: microbikini con brillos y color tendencia

Pampita es otra de las modelos que se encuentra en México y desde sus playas lució una particular microbikini. La influencer compartió en sus redes sociales una serie de fotos en donde se la pudo ver con un conjunto disfrutando una tarde en la pileta. Su outfit llamó la atención de sus seguidores, quienes dejaron una gran cantidad de reacciones y comentarios.

La conductora, como suele suceder, armó un álbum de fotos mostrando detalles de una tarde de relajación en México, país al que viajó para tomarse un descanso laboral. Este carrusel de imágenes en Puerto Escondido, permitió verla vistiendo un look ideal para tomar sol y relajarse en una pileta.

La modelo eligió para esta producción un conjunto de dos piezas de diferentes diseños que combinaron a la perfección. Para la parte superior optó por un top triangular en color marrón, con brillos y breteles, mientras que para la parte inferior eligió una bombacha diminuta en tono blanco.

Pampita microbikini Instagram

La modelo no es la primera vez que elige los brillos y los breteles para decorar su microbikini, por lo que demuestra que son sus detalles favoritos y que forman parte de la tendencia de la temporada. Este look veraniego ocasionó miles de reacciones por parte de sus fans, quienes dejaron sus "me gusta" y comentarios elogiando su outfit y la pileta donde se sacó las fotos.

Pampita microbikini Instagram

Pampita microbikini Instagram

Mery del Cerro mostró un nuevo modelo de microbikini que promete sorprender en el verano

Mery del Cerro vistió una de las microbikinis del momento y sorprendió a sus seguidores. La modelo vistió un conjunto de jean desde Uruguay, país al que se mudó hace varios meses. La influencer nuevamente mostró un look que marcará tendencia para la próxima temporada. Como es común en sus redes sociales, miles de sus seguidores dejaron sus reacciones elogiando su outfit.

La modelo vistió un conjunto que contó con un corpiño hecho de denim celeste, una de las tendencias del momento. Fanática de la moda y una de las referentes fashionistas más importantes de nuestro país, se mostró desde Uruguay posando con un traje de baño que sin dudas se posicionará entre los más elegidos en la próxima temporada.

Disfrutando los días de calor que ya están llegando para quedarse en esta parte del mundo, la influencer lució un diseño confeccionado en jean con apliques de brillos y strass plateados. A la pieza de la parte superior de molde rectangular y strapless le sumó un detalle de moño en el centro.

Mery del Cerro microbikini celeste Instagram

La actriz compartió estas imágenes en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. En estas imágenes se la puede ver recostada y con dos tipos de lentes de sol de lujo distintos, uno con un diseño XXL de formato cuadrado con marco beige y otro semicircular con vidrio superopaco y marco azulado. Para completar el look, eligió tener los labios pintados en nude. Miles de reacciones y comentarios recibió por parte de sus fans, quienes elogiaron el look y las fotos que subió a sus redes sociales.