Pampita apostó por una microbikini que combinó dos tonos ideal para el verano: rosa Barbie y metalizada.

Carolina "Pampita" Ardohain disfruta de unas vacaciones en Puerto Escondido, México luciendo una microbikini de dos piezas, donde aprovechó las redes sociales para compartir con sus seguidores y fans el look que eligió para disfrutar de las playas de Oaxaca.

pampita El look que lució Pampita en sus vacaciones por México.

370286307_18269464333090723_6579866438524025285_n.jpg

La bikini que eligió se trata de dos piezas en color magenta con tela metalizada. El corpiño es triangular y tiene detalles de arandelas en ambos lados donde se unen los breteles finos. La bombacha colaless diminuta y ultracavada, cuenta con el mismo detalle.

385053975_18269464342090723_11140864122330370_n.jpg

385271207_18269464324090723_8965150830009226200_n.jpg

Pampita cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram y las fotos superaron los 160 mil "likes" y se llenó de comentarios como: "La mujer más hermosa de la argentina? Si"; "Un milagro de la naturaleza"; "No existe mujer más hermosa", entre otros.

387110878_18269464351090723_3488044419531000715_n.jpg

El recuerdo de Morena Beltrán con la moda Barbie y una microbikini rosa ideal para el verano

Morena Beltrán sorprendió a sus seguidores al compartir un álbum de fotos vistiendo una microbikini rosa. La periodista es una fanática del verano y del calor, por lo que es pera ansiosa que lleguen los días con temperaturas más elevadas para vestir sus trajes de baño favoritos, entre los cuales se encuentra este modelo que subió a su cuenta de Instagram. Miles de sus fans dejaron su "me gusta" y comentario, como es habitual en su perfil.

Morena Beltran microbikini Instagram

La periodista e influencer es una de las máximas referentes en el mundo fashionista de nuestro país. Sus publicaciones no pasan desapercibidas y cada uno de sus looks marcan tendencia. En este caso, eligió una microbikini rosa, demostrando que este color sigue siendo de los más elegidos por las famosas, pese a que la película Barbie ya no se encuentra en cartelera.

Morena Beltran microbikini Instagram

En el carrusel de fotos, se la pudo ver vistiendo un conjunto de dos piezas con un molde triangular en el corpiño, el cual contó con un moño en el medio del escote, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless de tiro alto. Además, le sumó un piluso blanco.

Morena Beltran microbikini Instagram

La publicación no contó con un texto, pero si con emojis de un sol. En poco tiempo superó los 300 mil "me gusta" y se pudieron leer miles de comentarios de sus fans, quienes elogiaron su look y las poses que realizó. La periodista cuenta con casi 2 millones de seguidores, quienes suelen reaccionar a sus publicaciones, por lo que es una de las personalidades que mayor alcance tiene con sus posteos.