Ozuna lanzó nuevo videoclip y volvió al sonido que lo convirtió en una estrella del reguetón La estrella de la música urbana presentó un sencillo que remite al estilo con el que se dio a conocer en la escena latina. La canción ya está disponible en plataformas digitales junto a su videoclip oficial. + Seguir en







Ozuna lanzó nuevo videoclip: Una aventura.

Ozuna volvió a apostar por el reguetón con Una aventura, su nuevo sencillo que retoma el sonido con el que logró posicionarse dentro de la escena urbana internacional. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y llegó acompañada de su videoclip oficial, que se puede ver a través de su canal de YouTube.

El video musical fue grabado en Santurce, Puerto Rico, y contó con la dirección de Fernando Lugo. La propuesta visual acompaña el espíritu del tema y refuerza la identidad urbana del lanzamiento, en línea con el estilo que marcó los primeros éxitos del artista puertorriqueño.

Antes de su estreno, la canción ya había comenzado a generar expectativa entre sus seguidores. El artista compartió un adelanto en redes sociales que rápidamente se viralizó y acumuló miles de reacciones y comentarios, especialmente por el regreso del cantante a la esencia sonora con la que conquistó al público a mediados de la década pasada.

Ozuna Una aventura fue compuesta por el propio Ozuna junto a Henry Calderón y Johan José Francisco, y recupera elementos del reguetón clásico que caracterizó al artista en los inicios de su carrera, una etapa clave para su expansión dentro del género urbano a nivel internacional.

Este lanzamiento llega pocos meses después de que el cantante presentara Stendhal, su primer álbum colaborativo junto al colombiano Beéle, editado en diciembre. Con este nuevo sencillo en solitario, Ozuna vuelve a poner el foco en el estilo que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música latina

Mirá Una aventura, el nuevo video de Ozuna Embed