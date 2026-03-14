IR A
IR A

Ozuna lanzó nuevo videoclip y volvió al sonido que lo convirtió en una estrella del reguetón

La estrella de la música urbana presentó un sencillo que remite al estilo con el que se dio a conocer en la escena latina. La canción ya está disponible en plataformas digitales junto a su videoclip oficial.

Ozuna lanzó nuevo videoclip: Una aventura.

Ozuna lanzó nuevo videoclip: Una aventura.

Ozuna volvió a apostar por el reguetón con Una aventura, su nuevo sencillo que retoma el sonido con el que logró posicionarse dentro de la escena urbana internacional. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y llegó acompañada de su videoclip oficial, que se puede ver a través de su canal de YouTube.

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.
Te puede interesar:

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

El video musical fue grabado en Santurce, Puerto Rico, y contó con la dirección de Fernando Lugo. La propuesta visual acompaña el espíritu del tema y refuerza la identidad urbana del lanzamiento, en línea con el estilo que marcó los primeros éxitos del artista puertorriqueño.

Antes de su estreno, la canción ya había comenzado a generar expectativa entre sus seguidores. El artista compartió un adelanto en redes sociales que rápidamente se viralizó y acumuló miles de reacciones y comentarios, especialmente por el regreso del cantante a la esencia sonora con la que conquistó al público a mediados de la década pasada.

Ozuna

Una aventura fue compuesta por el propio Ozuna junto a Henry Calderón y Johan José Francisco, y recupera elementos del reguetón clásico que caracterizó al artista en los inicios de su carrera, una etapa clave para su expansión dentro del género urbano a nivel internacional.

Este lanzamiento llega pocos meses después de que el cantante presentara Stendhal, su primer álbum colaborativo junto al colombiano Beéle, editado en diciembre. Con este nuevo sencillo en solitario, Ozuna vuelve a poner el foco en el estilo que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música latina

Mirá Una aventura, el nuevo video de Ozuna

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

últimas noticias

El complicado momento que vivió un ex participante de GH.

Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

Hace 10 minutos
Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina. 

Adorni, tras la polémica por el viaje con su esposa: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse"

Hace 56 minutos
Italia le cierra la puerta a millones de descedientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Italia le cierra la puerta a millones de descendientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Hace 1 hora
Riquelme habló sobre el proyecto de ampliación de La BOmbonera

Riquelme reveló importantes detalles sobre la ampliación de La Bombonera

Hace 1 hora
Raúl Ceballos fue víctima de la última dictadura militar. 

Quién era Raúl Ceballos, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Hace 2 horas