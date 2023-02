¿Otra vez fraude en Gran Hermano? La producción habría puesto a Romina en contra de otra participante

El conflicto estalló el jueves pasado, cuando la exdiputada y líder de la semana tuvo que salvar a un nominado. Romina se decidió por Julieta, pero reconoció que esa no había sido su idea original. "Estaba por salvar a Dani, pero cuando Gran Hermano me dijo…", llegó a comentarle a la bailarina.

Ahora los rumores se intensificaron por otra conversación que la habría puesto en alerta sobre una compañera. Romina estaba en la cocina con Julieta, Daniela Celis y Camila Lattanzio hablando sobre las dudas que el grupo de las chicas tiene sobre Lucila "la Tora" Villar.

"¿Sabés lo que me dijo Gran Hermano? 'Romina, no te olvides que esto es un juego', como diciendo que me van a querer hacer sacar mucho, que lo está haciendo para hacerme enojar, ¿entendés? Hasta me lo ha dicho el psicólogo. Yo le creí al principio a Lucila", contó la exdiputada.

El grupo de las chicas, que se había mostrado muy unido desde el reingreso de la Tora al reality, comenzó a fracturarse por distintas actitudes de la rubia que no cayeron bien en la casa. El conflicto llegó a un punto tal que Romina admitió haberlo conversado con la producción y el psicólogo del reality.

Gran Hermano 2022: salió a la luz la identidad de "Gran Primo" y crecen los rumores de fraude

El reality Gran Hermano 2022 pasa por un polémico momento debido a los rumores de fraude a partir de las palabras de una de las participantes. Romina Uhrig nombró a un tal "Gran Primo", que según trascendió sería "una persona que les filtraría información del afuera" a los jugadores de la casa de Telefe.

La existencia de Gran Primo salió a la luz en un video que se viralizó en redes sociales. Uhrig, la líder de la semana, comentó en vivo que en un primer momento iba a salvar a Daniela Celis, pero a raíz de una conversación que tuvo con él concluyó que era mejor era salvar a Julieta Poggio.

En medio del escándalo por la aparición de Big, que daría información para la votación, Santiago del Moro aclaró que se trataba de Juan, quien sería el psicólogo de los participantes de Gran Hermano y quien tiene el trabajo de escuchar y asistirlos.

También surgieron otras teorías sobre su identidad. El periodista de espectáculos Ángel de Brito avaló la idea de que "Big Primo" es quien "habla con los chicos en el turno noche", en referencia a quien suplanta a Rodrigo Vals, "la voz" del programa, cuando no está presente.