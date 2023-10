Orce: "Me parece tonto tratar de vender una imagen de lo que uno no es"

Nacido en el barrio de Solano, provincia de Buenos Aires, Orce se convirtió en uno de los creadores de contenido viral más influyentes del año. Con 22 años, el joven construyó un imperio en redes sociales alcanzando los 18 millones de "me gusta" en TikTok. " Mi contenido fue prueba y error. Salía a la calle y veía qué pasaba . Mediante los resultados me fijaba qué funcionaba y qué no". A partir del éxito como content creator, decidió lanzar su carrera musical que promete y mucho.

El aluvión de seguidores que Orce recopiló en pocos meses implicó un cambio de vida. Y es que si bien era conocido en Solano entre los vecinos cercanos, esa popularidad creció exponencialmente: "Mi infancia fue bastante piola. Tengo mis amigos de siempre y, bueno, hubo veces donde no pude obtener lo que quería, como casi todos los chicos de acá, pero gracias a eso tengo la ambición que tengo ahora. Acá el 90% de la gente no tiene un baño o una casa en condiciones, entonces me parece medio tonto tratar de vender una imagen de lo que uno no es".

La visión de Orce lo llevó a convertirse en un empresario de redes sociales. No le hizo falta tomar clases de community manager ni content creator para poder determinar cuáles videos serían funcionales a su canal y cuáles no. Acerca de las herramientas que le permitieron tener una mirada objetiva sobre su material, el joven confiesa: "Con mi amigo vivíamos juntos y nos poníamos a leer, aunque la pinta no parezca (risas). Leíamos libros de marketing, de autoayuda, de emprendimientos, y fuimos aplicando varias estrategias para mejorar la calidad del contenido".

Si bien @Orce_ey demostró que tiene talento y creatividad en la producción audiovisual para plataformas, confesó que su verdadero sueño es convertirse en cantante. Y por fin se animó: hace apenas tres semanas compartió su primera canción, "Donde me crié", una mezcla de reggaetón y trap dirigida a un público urbano.

"La idea de la música fue previa a hacer los videos. Yo sabía que de alguna forma tenía que meterme y con mi amigo siempre pensábamos cómo podríamos ganar popularidad. Estábamos entre ir con la música primero, o hacer videos, pegarla en TikTok y una vez que consiguiéramos seguidores mostrar nuestra música. Elegimos la segunda opción y jodiendo con eso nos hicimos re conocidos. Ahora ya estoy haciendo la transición a la música", concluyó.