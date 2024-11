Nueva filtración en Disney: se confirmó una nueva trilogía de Star Wars

The Walt Disney Company

El conglomerado The Walt Disney Company sufrió la filtración de varios secretos sobre la franquicia Star Wars , por lo que los fanáticos conocieron que una nueva trilogía está en producción para los próximos años .

Si bien Disney se encuentra exprimiendo Star Wars con historias de personajes secundarios en series de su plataforma de streaming, los fans de la franquicia creada por George Lucas exigían nuevas películas. Por eso, luego de los estrenos de The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew (3/12/2024), se conoció que comenzó la producción de la siguiente trilogía.