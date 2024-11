Marvel confirmó cuándo regresará uno de sus personajes favoritos: "Su resurrección..." El estudio cinematográfico eligió no reintroducir a uno de sus héroes más queridos en su última serie y desilusionó a los fans.







El estudio cinematográfico Marvel Studios confirmó por qué no volvió Wanda Maximoff en Agatha All Along, algo que decepcionó a los fanáticos de la Bruja Escarlata luego de muchos guiños que indicaban su vuelta.

En diálogo con el portal The Hollywood Reporter, Jac Schaeffer, la creadora, guionista y productora ejecutiva de Agatha All Along y WandaVision, reveló por qué eligió no convocar a Elizabeth Olsen. "Nunca hubo una conversación seria al respecto y esto amerita una conversación más amplia sobre el reparto, la logística, la disponibilidad y el presupuesto", comenzó por expresar.

Por otro lado, Schaeffer se mostró consciente de la importancia de la protagonista de Agatha All Along: "Además, para mí, a nivel creativo, no me parecía justo para el personaje de Agatha. Esta es su historia y la idea de traer de vuelta a Wanda me pareció que la trastocaría de alguna manera". Por eso, no quiso quitarle protagonismo a Kathryn Hahn. Wanda Maximoff Scarlet Witch Wanda Maximoff no regresó en Agatha All Along, una decepción para los fans. Marvel Studios Para finalizar, hizo referencia al futuro de Billy Maximoff en Marvel: "Por supuesto, también tenemos a su hijo y lo posicionamos para que tenga grandes sentimientos por Wanda y no esté preparado para abrazarla de inmediato. Así que me interesa ver hacia dónde va ese hilo en el MCU". Esta frase final terminó por confirmar que está viva, por lo que se espera que vuelva en Avengers: Doomsday.