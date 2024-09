Star Wars: murió el actor James Earl Jones a los 93 años, la icónica voz de Darth Vader

Su papel más conocido fue como la icónica voz de Darth Vader en las siguientes películas de Star Wars: Episodio IV - A New Hope (1977), Episodio V – The Empire Strikes Back (1980), Episodio VI – Return of the Jedi (1983), Rogue One (2016) y Episodio IX – The Rise of Skywalker (2019). Es importante aclarar que quien interpretó físicamente a esa versión de Anakin Skywalker fue David Prowse, mientras que Sebastian Shaw fue el que mostró la cara cuando le quitan el casco en el tercer film.

Sebastian Shaw, David Prowse y James Earl Jones Ya fallecieron los tres intérpretes de Darth Vader: Shaw en 1994, Prowse 2020 y Jones en 2024. Redes sociales

Si bien su papel en Star Wars fue el éxito más grande del que participó, también le dio la voz al personaje Mufasa en las películas del Rey León: 1994, 1998 y 2019. Por todo esto y más, Hollywood ha perdido una de sus principales figuras y no será para nada fácil llenar el vacío que deja su partida.

La emotiva despedida de Mark Hamill, quien dio vida a Luke Skywalker

Tras enterarse de la noticia, el actor estadounidense decidió expresarse en su cuenta de X (ex Twitter) con respecto a lo ocurrido y se mostró muy triste.

Citando la publicación del portal Variety, el intérprete de Luke Skywalker en Star Wars escribió: "RIP dad" junto a un corazón roto, lo que se traduce como " Descanse en paz, papá". Vale recordar que en el final de la tercera película, Hamill le quita el casco a Darth Vader y consigue despedirse de su padre, interpretado por Sebastian Shaw.