Final explicado de Agatha All Along: qué planea Marvel Studios a futuro en Disney+

El final de Agatha All Along dejó a los fanáticos con muchas preguntas.

ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS DE AGATHA ALL ALONG.

La serie Agatha All Along llegó a su fin con el estreno de los últimos dos capítulos del miércoles 30 de octubre y los fanáticos de Marvel Studios quedaron con muchas preguntas tras el curioso desenlace de la última producción de Disney+ .

El lanzamiento doble de los episodios 8 y 9 de Agatha All Along provocó que los fans reciban múltiples confirmaciones sobre diferentes aspectos de la serie. En un primer lugar, se confirmó que el personaje Rio Vidal es la Muerte y la mostraron en acción, además de confirmar que no es posible derrotarla y que tuvo un romance con la protagonista.

Por otro lado, se reveló que el hijo de Agatha debía morir durante el parto, pero que la Muerte le permitió quedárselo por 6 años, aunque con un panorama muy llamativo en el que Rio Vidal ya tendría un vínculo previo con Harkness. Tras llevarse a Harkness al más allá, el personaje interpretado por Aubrey Plaza decidió mostrarle su aspecto real a Billy Maximoff.

Rio Vidal Muerte Rio Vidal mostró su verdadera forma tras la muerte de Agatha Harkness. Marvel Studios

Además, se confirma que el Witches' Road no es real, sino que fue creado a partir de los poderes mentales de Billy Maximoff para poder encontrar a su hermano Tommy. De esta manera, él fue directamente responsable de las muertes de Alice Wu-Gulliver, Lilia Calderu, Sharon Davis y las Siete de Salem.

Una vez llega el momento cúlmine del último capítulo, Billy se encuentra con el fantasma de Agatha y ella le revela que no quiere irse al más allá porque no se siente preparada para enfrentarse a su hijo Nicholas Scratch. Así, luego de un momento emotivo, él consigue cerrar la entrada al Witches' Road y entre ambos expresan: "Una puerta se cierra y otra se abre".

Agatha All Along escena final La última escena de Agatha All Along generó muchas preguntas. Marvel Studios

Con este final de serie, los fans se llenaron de preguntas y parece estar todo servido para que Agatha All Along tenga segunda temporada, aunque también podría responderse a muchas de las dudas en Vision Quest. Algunas de las incógnitas más grandes luego de esta producción son las siguientes:

¿ Wanda Maximoff /Bruja Escarlata está viva?

/Bruja Escarlata está viva? ¿ Tommy Maximoff volvió consiguió poseer el cuerpo del niño fallecido?

volvió consiguió poseer el cuerpo del niño fallecido? ¿ Agatha Harkness se quedará como fantasma para ayudar a Billy Maximoff?

se quedará como fantasma para ayudar a Billy Maximoff? ¿ Quién es el padre de Nicholas Scratch ?

? ¿Dónde está Vision?

