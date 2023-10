No fue por Tini Stoessel: Cami Homs confirmó por qué se separó de De Paul

Si bien la separación de ambas figuras ocurrió dos años atrás, Camila Homs le respondió a Ángel de Brito y confirmó por qué se separó de De Paul . La modelo brilla en el Bailando 2023 y, si bien no puede hablar del tema por un bozal legal que le aplicó el futbolista, logró dar unos detalles para disipar las dudas. ¿Qué pasó realmente?

"Si De Paul aún estaba con Cami cuando empezó a salir con Tini, no te parece que Tini actuó mal?", le consulta un seguidor al periodista, pero para responder fue directamente a la fuente: Camila Homs. A lo que la modelo le respondió "por nada de lo que se habló y se está hablando".

Ángel de Brito compartió la captura del chat en la respuesta en su historia de Instagram y aclaró que "no se separaron por una infidelidad me dijo Cami Homs sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel".

Días atrás, el periodista le había preguntado a Liliana, la mamá de Camila Homs, por la separación pero no consiguió tampoco ninguna respuesta contundente: “Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana, ya que dijo que no sabe mentir, el motivo de la separación de tu hija”.

A lo que Liliana contestó: “Cosas personales de ellos, yo ni idea. No estoy mintiendo, a Cami no le gusta mucho hablar, es una chica bastante callada”.