Mica Viciconte y Nicole Neumann se preparan para el cumpleaños de 15 de la hija de Fabián Cubero

Como contrapartida, la marplatense opinó que "hoy los jóvenes creo que se manejan mucho, en caso de padres separados, digo. A veces, bueno, los pibes dicen, ‘yo quiero la fiesta con alguien y el viaje con alguien’. Bueno, nada, es cuestión de que se hable, no tengo ni idea”, dijo la exparticipante de Combate.

La mamá de Luca Cubero se encargó de sentar su posición sobre el tema: "No voy a un lugar donde me genere incomodidad y genere incomodidad en otros lados. No, no me interesa. Yo tengo a Luca y digo, por Luca hay cosas que se pueden hacer y otras que no, no se puede. O sea, hay cosas que se pueden y otras que no. Y no hay que forzarlas, para mí no hay que forzarlas”.

Es sabido que Mica y las 3 hijas de Cubero y Neumann, Indiana, Allegra y Sienna, tienen una excelente relación, y que la fiesta sería un momento clave para todos: "Yo la adoro a Ali. La adoro, pero bueno, ella ya me conoce y sabe perfectamente lo que pienso. Entendería. Por supuesto que entendería”, aclaró Viciconte.

En este sentido, la deportista aseguró que el vínculo “es el mismo de siempre” y que está tranquila y que no se preocupa porque armó una familia hace 8 años con Cubero y las sumó a ellas como una parte importante en su vida.