Netflix realizó un anuncio que les encantó a los fanáticos de Grand Thefth Auto

A partir del 14 de diciembre, Netflix incorporará nuevos juegos del Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a su catálogo, justo a tiempo para la temporada navideña. Esta edición incluye las remasterizaciones de GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas.

Los suscriptores premium de YouTube tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia de gaming casual con juegos integrados temporalmente en la plataforma, según informó REUTERS/Dado Ruvic.

Además, la plataforma de la N roja incorporó recientemente otras experiencias interactivas aclamadas, como Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, Oxenfree, Immortality, Spiritfarer y Dead Cells, además de la Trilogía de GTA.

La llegada de la Trilogía de GTA a la plataforma de streaming representa un significativo añadido al servicio de juegos de la compañía. La inversión en títulos de renombre se convirtió en una parte esencial de su estrategia para atraer y retener suscriptores.

Aunque la plataforma no ha revelado datos específicos sobre la participación de los usuarios en su oferta de juegos, se evidencia un patrón al agregar juegos con un fuerte reconocimiento en el mercado y una amplia apelación. Desde el 30 de noviembre, los interesados pueden preinscribirse para el juego.

Se espera que para el próximo año se sumen a la oferta juegos como Katana Zero, Death’s Door y Hades. Aunque la selección no es masiva, destaca por su curaduría, y la mayoría de estos juegos, con la excepción de la Trilogía de GTA, se ofrecen exclusivamente para dispositivos móviles a través de la suscripción a Netflix.