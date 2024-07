Nati Jota rememoró Miami donde lució su microbikini preferida ideal para la playa

La periodista volvió de estados Unidos pero sigue impactando con sus looks.

Nati Jota siempre sorprende con sus fotos vistiendo microbikinis, y esta vez no fue la excepción. La conductora viajó a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina durante la Copa América, y aprovechó para disfrutar del sol en las playas norteamericanas.

Nati Jota disfrutó de las playas de Miami y volvió a poner de moda una microbikini particular

En su cuenta de Instagram, Nati Jota compartió una imagen de su look veraniego, el cual es ideal para un día de relax junto al mar. Esta foto que se tomó durante su paso por las playas de Miami, permitió verla posando con una microbikini de color turquesa , un tono que ha sido tendencia durante varias temporadas y que promete seguir vigente en 2025. El conjunto contó con un corpiño rectangular sencillo y una bombacha colaless de tiro alto y moldería ultracavada .

Nati Jota microbikini Instagram

Fiel a su estilo natural, Nati Jota se mostró sin maquillaje y con el pelo mojado tras un chapuzón en el mar. En el texto de la publicación escribíó algunas palabras a modo de reflexión sobre su experiencia: “Unir trabajo y viajar siempre será lo mejor del mundo, ¿no dije nada nuevo no? Yo lo prefiero hasta por sobre las vacaciones. Y si ese trabajo es siguiendo a la mejor Selección del mundo es un nivel de experiencias gratificantes que no te puedo explicar”, escribió. Luego agregó: “Encima me encontré con mi hermana que vive afuera y soy amiga de mis compañeros. +playita. BINGO”.

Marina Calabró desfiló en la playa con una microbikini white off y avisó que no necesita photoshop

Marina Calabró lució una microbikini durante sus vacaciones en Miami, donde viajó tras su salida de "Lanata sin filtro". La periodista compartió imágenes en sus redes sociales, mostrando su look playero y destacando la ausencia de retoques digitales en las fotos.

La comunicadora optó por un conjunto de dos piezas en color blanco que complementó con unos lentes de sol oscuros que aportaron un toque chic a su atuendo veraniego. El traje de baño resaltó sobre el fondo paradisíaco de las playas de Miami, con sus características arenas claras y aguas cristalinas.

Marina Calabro microbikini Instagram

En su publicación de Instagram, la mediática escribió: "¡13:00, pleno mediodía! Y la bancamos sin Photoshop", haciendo hincapié en la autenticidad de las imágenes. Estas palabras generaron la reacción de sus seguidores, quienes la elogiaron por su look y por su estilo.

Marina Calabró viajó a Miami luego de haber presentado su renuncia al programa radial de Jorge Lanata y tras su participación en los Martín Fierro de Radio 2024. La periodista viajó acompañada de su hija Mía. Luego de su separación de Rolando Barbano, prefirió alejarse junto a su familia para recuperar energías y afrontar los desafíos de la segunda mitad del año.