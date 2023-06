Nati Jota festejó el cumple de su hermana luciendo una colección de microbikinis

Nati Jota atraviesa un complicado momento de salud: "No me atemoricen"

Nati Jota microbikini naranja Instagram

“¿Ya 13 años que vivís lejos? Es tanto que ya dejamos de soñar con que vuelvas a vivir acá y hasta empezamos a soñar con que sigas triunfando allá. Te amo y feliz cumple mi colorada viajera. Ya no digamos más la edad que no hace falta, es como que los años de una envejecen también a la otra”, escribió la periodista. En el posteo en su cuenta de Instagram, en donde enseguida sumó miles de "Me gusta" y comentarios elogiando los looks y paisajes, además de sumarse a los saludos por el cumpleaños, subió también otras fotos de otros momentos del viaje y de la compañía de su hermana.

Nati Jota Microbikini verde Instagram

Emily Ratajkowski lució en Brasil una microbikini negra tendencia en el verano europeo

Emily Ratajkowski continúa en Brasil y luce algunas de sus microbikinis en la playa, las cuales marcarán tendencia para el verano. La modelo también aprovecha para subir fotos vistiendo trajes de baño que forman parte de su marca Inamorata Woman y Mirror Palais.

Con la intención de promocionar sus nuevos lanzamientos, la modelo realizó una producción de fotos en el interior de un complejo donde se encuentra alojando en este viaje. El traje de baño elegido fue una microbikini negra ideal para el verano.

emily ratajkowski microbikini negra Instagram

La microbikini negra consiste en un sostén de triángulo atado por la espalda con una bombacha cavada, tiro alto, con moldería colaless. A la producción de fotos le agregó entre los accesorios un collar y otros dijes en las tiras del corpiño y la bombacha. De fondo se puede observar la vegetación típica de la costa brasilera que viene siendo parte de las distintas fotos que fue subiendo a sus redes sociales.

