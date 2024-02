Nati Jota desmintió su romance con Nacho Castañares: "Estaba medio..."

Aprovechando su programa Sería Increíble en Olga, Nati Jota decidió aclarar qué fue lo que ocurrió con Nacho Castañares: " Pasa mucho en los boliches, que como la música está muy fuerte, uno le habla en el oído a la gente ". Así, comenzó por asegurar que no le dió un beso como pareció en un primer momento.

Siguiendo con el tema, señaló: "Le estoy hablando en el oído, no en el cuello. Estaba medio tambaleada, pero le quería hablar al oído. Fue sin querer... Uno habla así en el boliche. No me acuerdo qué le dije, pero es un divino, él es muy copado". Con estas palabras, dejó en claro que tiene una muy buena relación con él.

Embed - Nati Jota y Nacho REACCIONAN al VIDEO y NOS BAJAMOS de las HARINAS | Sería Increíble | COMPLETO 5/2

Tras el programa, en Olga publicaron todo lo ocurrido a través de YouTube y titularon el video con la pregunta: "¿Nachota es real?", fusionando así Nacho y Jota. Lo cierto es que aprovecharon todo el revuelo para sumar interacciones y el romance parece estar totalmente descartado.

