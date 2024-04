Murió el padre de Andy Kusnetzoff: "Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador"

En tal sentido, recordó los espacios que compartieron. "Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas. Desde chico escuchando 'tu papá es el sexólogo?' Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto", expresó.

"Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de El Cuartito. En los tangos. En mis hijos. Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: Buenas noches coquito, buenas noches papá. Que descanses mi hijito. Que descanses papá", concluyó el conductor, quien recibió el apoyo de los usuarios ante su difícil momento.

Embed - Andy Kusnetzoff en Instagram: "Nunca es tan oscuro como antes del amanecer…. Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte . Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional . Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño , tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas. Desde chico escuchando “tu papá es el sexologo?” Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente , culto. Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de el cuartito. En los tangos. En mis hijos. Gracias por todo lo que me diste. El amor , el humor , la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: Buenas noches coquito, buenas noches papá . Que descanses mi hijito . Que descanses papá "