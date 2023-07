Moria Casán tuvo una fría reacción al fallecimiento de Luis Vadalá: "No siento..."

El encargado de contar cuál fue la reacción fue el conductor Ángel De Brito en LAM, ya que se contactó por privado con Moria Casán y leyó en vivo su respuesta. "Hello querido Ángel, solo decirte que no siento nada. Gracias por mi sentimiento pero soy así, es así, ni recuerdo, ni me quedo con lo bueno ni con lo no tan bueno, nada", expresó la diva.