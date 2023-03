Moria Casán mano a mano en Duro de Domar: "Nunca permití que se me cosificara"

"Defiendo la desnudez y el teatro de revista. Nunca permití que se me cosificara, nunca tuve ese problema. Entré al teatro y enseguida fui una figura. En mis contratos firmaba que no se me cosificaba", explicó la actriz en una charla en C5N .

Durante la charla con Carla Czudnowsky, Casán celebró el progreso de la mujer en los cargos jerárquicos y la obtención de derechos: "Creo que han cambiado cosas. Me impresiona la gran vaginocracia que hay en el mundo. Cada vez más mujeres en el poder, como Cristina en nuestro país".

Para mi el feminismo era redescubrirme, construirme, no anhelar una familia Para mi el feminismo era redescubrirme, construirme, no anhelar una familia

En la misma línea, advirtió que todavía deben modificarse muchas cuestiones en la sociedad: "Tienen que cambiar los seres humanos. Hay una violencia en el sistema. Hay que hacer un cambio en el sistema global. Cuando ven que una mujer es potente, hay una cosa de miedo. No nos tengan miedo, manéjense más con la ternura y la empatía".

Moria Casán, sobre la violencia de género

"Tocame arriba de la ceja derecha, tengo una pelotita del primer puñetazo que me dieron", detalló la conductora de televisión y describió cómo sufrió el ataque: "Estaba en el coche y recibí el golpe. No sabían reaccionar ante los celos y era la piña. Mi reacción fue de gran dolor, de humillación. A la segunda piña la devolví y a la tercera me separé con una denuncia antes del 73". Enseguida, Casán advirtió que "decidí abrirme de eso porque tengo una personalidad fuerte, pero no todo el mundo puede salir de esa".

Al momento de hacer un repaso de los inconvenientes que sufrió a lo largo de su vida, afirmó que le permitieron fortalecerse: "Todo el mundo sabe que fui abusada por un familiar, que fui golpeada, estafada. A otra persona le hubiese causado depresión, a mi me inspiró. Fue motivacional para que yo doblara y triplicara todo".

Moria recordó cuando abortó

"Fue una elección mía. Iba sola, me lo bancaba así. No le decía nada a nadie, ni a mis padres o amigas. Por eso no me gustan los Beatles, cuando salí de ese lugar lloraba y me tomé un taxi, que justo tenía música de la banda", recordó acerca del momento que debió atravesar en su juventud.