Moria Casán explotó contra Susana Giménez: "Está anclada en los ochenta"

La diva apuntó contra la conductora de Telefe y aseguró que "no tiene sentido del humor", algo que reavivó los rumores de pelea.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Moria Casán reveló: " Susana vino a ver Brujas y varios espectáculos míos, la que nunca la fue a ver soy yo . Cuando pasó el quilombo del padre Grassi, que nadie quería ir a su programa, yo fui , soy generosa ". Con estas palabras, comenzó por explicar que el problema no viene desde su lado.

"Con Susana tengo la mejor, pero ella es una mujer que está anclada en los ochenta, yo soy aggiornada a otra cosa. Nunca me pelee, nos llevamos divino, lo que pasa es que a veces no tiene sentido del humor y yo a veces en un tweet mando cosas que son picantes", continuó la diva. Todo esto no hizo más que reavivar los rumores de un nuevo enfrentamiento entre las históricas figuras de la televisión argentina.

Embed - Moria Casán habla de todo con Intrusos: "Susana está anclada en los '80"

Para finalizar, Moria Casán señaló qué cree que genera un conflicto con Susana Giménez: "Tengo un modo sarcástico que tal vez le molesta. Yo tengo humor y cabeza para hacer chistes, si le ofende I'm sorry Susi. No estoy peleada con ella". De esta manera, la diva buscó alejarse de los rumores pero tuvo llamativas palabras para describir su vínculo con la conductora.

Video: así fue el casting de Jazmín Diz, la actriz que interpretó a La Mary con Susana Giménez

Jazmín Diz fue la encargada de interpretar a La Mary, el personaje que Susana Giménez interpretó en la película estrenada en 1974 coprotagonizada por Carlos Monzón. La joven actriz debió pasar por un proceso de casting, donde se puede ver cómo la inteligencia artificial y la tecnología la transforman en la diva de la televisión.