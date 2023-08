Moria Casán habló de una conversación con Luis Miguel: "Lo vi..."

Luego, hizo alusión a un contacto entre el artista y la conductora. "En un viaje, Luis Miguel y Moria se cruzaron en un avión, en un vuelo de Córdoba a Buenos Aires. Moria estaba con (Luis) Vadalá. Luis Miguel la vio y la saludó. Al día de hoy, entre sus amigos suele hablar de eso. Tenía 16 o 17 años y Moria era más grande", recordó.

Después, la propia Casán envió un audio a Buena Tarde y explicó que a pesar de que no recuerda la situación, es probable que aquella comunicación entre ambos haya existido. "(Fernando) Galmarini ve mucho C5N. Vi la historia y no me acuerdo, pero puede ser. Cuando viajé a Córdoba, me lo encontré. Lo vi las primeras veces que lo trajo Cacho Rubio cuando actuaba mucho en Canal 9", rememoró.

"En esa adolescencia de él, yo debo haber formado parte. Puede ser que en un avión me lo haya encontrado. Él era un adolescente y yo era 'Tutankamoria'. Seguramente es verdad", concluyó en esta línea.