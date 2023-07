Moria Casán explotó contra Yanina Latorre: "No está bien de la cabeza"

En diálogo con PrimiciasYa, Moria Casán fue consultada por las expresiones de Latorre, quien dijo que la diva podría ser su mamá, Moria decidió no quedarse callada: " Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología . Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini, yo no tengo ideología mi amor, yo soy Casanística ". Tras su contundente mensaje político , la panelista buscó un conflicto inexistente.

Pero no se quedó allí, sino que siguió con su ataque: "Nunca dependí de nadie y no soy "señora de" ni de nadie como ella que se llama Latorre, que se llame Yanina LAM y me deje de joder". De esta manera, hizo mención a la ausencia del apellido de forma pública en la panelista, algo que no es habitual en Argentina.

Para finalizar, Moria Casán remarcó: "A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Yo no la ataqué ni nada y ni le dije que era mayor, es una mina que no escucha y que no está bien de la cabeza".

Tras la llegada de la diva a América TV para su participación en el Bailando 2023, no han parado de sacarse chispas y el conflicto parece estar lejano a terminar. Por eso, en redes sociales ambas se hicieron tendencia y esto es algo que Marcelo Tinelli buscará aprovechar en la pelea por el rating.