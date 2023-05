Mora se prepara para tocar en Buenos Aires a estadio lleno: "El público es explosivo"

"Tuve la oportunidad de probar hasta el fernet, me acuerdo que ese día tuve una borrachera muy grande. Me dio mucha resaca porque no estoy acostumbrado. Entonces al otro día mi cerebro no entendía muchas cosas ”, describe.

“Tengo una voz particular y eso hace que mi música tenga una identidad”, se autodefine Mora, quien ahora tocará en el Movistar Arena, el 1 de octubre, con localidades agotadas, de la mano de su nuevo sencillo "Rápido", un hit que parece destinado a conquistar las pistas de baile en todo el mundo.

mora musica Mora llega a Buenos Aires en el marco de su gira “Estela Tour".

Periodista: ¿Qué te pareció el público argentino?

Mora: Es un público con mucha energía, les gusta mucho brincar y es algo que me favorece porque tengo muchas canciones en mi show que necesitan eso.

El artista boricua, que con su álbum "Paraíso" lleva más de 500 millones de reproducciones en Spotify, también se dio la oportunidad de colaborar con Quevedo y de invitarlo a vivir la experiencia del público argentino. APA, uno de sus tracks, ya obtuvo obtuvo la certificación de oro en España, Chile y Colombia.

mora musica Con su álbum "Paraíso" lleva más de 500 millones de reproducciones en Spotify.

P: Cantaste con Quevedo ¿cómo fue?

M: Quevedo es mi hermano. Realmente un tipo súper tranquilo, súper chilling, se dobló el tobillo como 30 minutos antes de treparnos a la tarima. Mi plan era sacarlo en silla de ruedas, pero él no quería. Él quería con muletas. Yo le dije: "Con muletas, no vas a poder hacer nada, vas a aparecer una estaca ahí". Igual no pudo brincar, no pudo hacer nada, si ven los videos, él está ahí como que quiere moverse pero no puede. Yo soy el que estoy dando vueltas por todos lados, pero sí, fue un momento bien, cool, pues obviamente tiene la canción número uno que nació acá en Argentina y que había que cantarla.

P: Pero también tiene una colaboración con vos en el último disco ¿cómo surgió este featuring?

M: Cuando iba a España todo el mundo me empezó a decir que "hay un tal Quevedo" y yo realmente no lo había escuchado. Le escribí y me di cuenta que él ya me había escrito varias veces. Soy una persona que cuando hago colaboraciones, me gusta estar presente. En cuestión de producción me gusta tener el control de la situación. A distancia eso se hace complicado, pero un día hice el intro y coro de APA, se lo envié y quedamos en juntarnos en el estudio.

P: ¿Cómo te enfrentas a la hoja en blanco?

M: Muchas veces compongo y compongo hasta que me doy cuenta de que tengo un tema que tal vez me puede gustar pero que no va a ser "un himno". Pero a veces no es necesario escribir un himno, sino estar contento con el resultado. Aunque me parece egoísta escribir algo que me guste a mi y que no pueda causar en el público lo que un buen single puede causar.

mora musica "A veces no es necesario escribir un himno, sino estar contento con el resultado".

P: ¿Cómo es tu paraíso?

M: Creo que en una isla en la que solamente esté yo. Donde pueda levantarme desnudo y nadie me esté viendo y me pueda meter al agua. En el soundtrack de esta fantasía, creo que primero estaría en silencio y después ver qué fluye.

P: ¿Qué planes tenés para 2023?

M: Seguir sacando música, no te puedo decir con seguridad si sacaré un disco porque te mentiría. Yo compongo y cuando siento que tengo una cantidad de temas suficiente, empiezo a organizar lo que quiero hacer con ellos.