Milo J despidió 166 con un show político y ambicioso, donde apuntó contra Javier Milei

Milo J arrancó este miércoles la primera de sus shows en el Movistar Arena y lo hizo con un mensaje político claro: proyectó un video que recordaba la censura de su show gratuito en la ex ESMA, suspendido en febrero por decisión del Gobierno. “No pasó nunca en democracia”, se leía en pantalla, en referencia al hecho. La respuesta del público fue inmediata: cánticos contra Javier Milei y aplausos cerrados.

La escena marcó el tono de la noche. Sin discursos explícitos, pero con una postura firme, Milo usó ese primer gesto como declaración de principios. No fue una provocación suelta, sino la continuación de una postura que ya había mostrado en redes tras la suspensión del show en el Espacio Memoria. "No pensé nunca que iba a tener que presentar mi disco primero afuera antes que en mi país", reflexionó frente al público sobre la suspensión de la presentación de Retirada en la ex ESMA.