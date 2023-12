Mery del Cerro mostró la microbikini de moda con un estampado selvático

Mery del Cerro microbikini Instagram

Además de la elección de este look, Mery del Cerro no dejó de lado su maquillaje, el cual fue elegido de manera adecuada para la ocasión. Optó por sombras en tonos marrones y máscara de pestañas en negro intenso, complementado con un sutil rubor en las mejillas y un labial rosado mate. Esta combinación no solo realzó su look de verano, sino que también hizo visible su gusto por la moda actual.

Mery del Cerro microbikini Instagram

Mery del Cerro microbikini Instagram

Florencia Peña aprovechó la pileta y bailó con una microbikini dorada ideal para el calor

Florencia Peña lució una microbikini dorada en un lugar paradisíaco. A puro baile, recorrió las instalaciones del lugar donde se está alojando en Carlos Paz. Al ritmo de Mamma Mia, la actriz compartió en un video los rincones de una casa con pileta y con una gran terraza. Sus seguidores la felicitaron por su elección para descansar y elogiaron su look.

El dorado es un color que se encuentra en una gran cantidad de microbikinis que usaron las famosas a lo largo de la temporada. La actriz eligió ese tono para marcar tendencia desde Carlos Paz, con un traje de baño que dejó al descubierto la mayoría de sus tatuajes. Este conjunto contó con una bombacha colaless de tiro bajo y un corpiño con molde triangular.

Florencia Peña microbikini dorada Instagram

La presentadora parece estar disfrutando de los paisajes de Carlos Paz y de las instalaciones del lugar donde se está hospedando. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look y los paisajes que se pudieron ver en el video.

Florencia Peña microbikini dorada Instagram