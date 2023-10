Mery del Cerro sigue mostrando los looks del verano y ahora apostó por una microbikini blanca de un solo hombro

La modelo Mery del Cerro presentó en redes una microbikini off white con un diseño particular, anticipando las tendencias del próximo verano. Este look, que resalta por las arandelas de carey, confirma una vez más la referencia de Mery como una de las principales influencers fashionistas en el ámbito de la moda. Los looks de verano son su fuerte, y con cada publicación, la conductora impone su estilo para lo que resta de la temporada.