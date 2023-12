Todas las modas: Mery del Cerro mostró la microbikini animal print furor para el verano

406442770_18402622999062892_7387757405237856381_n.jpg



Ademas, Mery se maquilló los ojos con sombras en tonalidades marrones que acompañó con máscara de pestañas en total black. También agregó algo de rubor en las mejillas y un labial rosado con acabado mate.

406841428_18402623014062892_3814916577479264571_n.jpg

Mery del cerro Mery del Cerro luce una microbikini Instagram: @merydelcerrook

Charlotte Caniggia marcó la tendencia de las microbikinis con un modelo innovador

Charlotte Caniggia optó por una microbikini que sorprendió a sus seguidores. La hermana de Alex Caniggia posó con un traje de baño que dará que hablar en la próxima temporada. Gracias a estas historias frente al espejo de un ascensor, la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis marcó tendencia con este particular look.

Charlotte Caniggia microbikini Instagram

La influencer, que se destaca como participante del Bailando 2023, eligió para esta foto una trikini que marca tendencia. La influencer lució este conjunto que contó con un corpiño con molde triangular con tiras que se sujetan detrás del cuello. El resto del conjunto contó con una pieza ultracavada en tono verde oscuro con estampado camuflado y tiras alrededor de la cintura.

La mediática complementó su look con el pelo atado y con muy poco maquillaje, mostrando cierta relajación en la imagen. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look. Este tipo de traje de baño seguramente se convierta en una novedad para la próxima temporada, ideal para las apuestas audaces.