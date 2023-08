MC Buzzz: "Lo primero que hice con el dinero que gané fue pagarle el alquiler a mi mamá" Mano a mano con el artista brasileño que emigró a España y creó un nuevo género musical a los 20 años, el funk trap. Por Ana Rugilo







MC Buzzz nació en San Pablo, Brasil, y hoy en día es el pionero del funk trap en España con millones de seguidores en redes sociales. "Mi madre fue para España a conocer, le encantó y me llevó para allá. Ya hace ocho años que vivo en Barcelona. Siento que me adapté rápido, me acuerdo que a los 2 años ya hablaba español y un poquito de catalán. Como era chiquito el proceso fue mucho más fácil. La cultura española me vino bien para desarrollarme. Si estuviera en Brasil no sé qué estaría haciendo. Crecí toda la infancia en el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. En realidad, al lado, en la plaza de skate. El lugar es famoso porque se juntan todos los skaters y quienes se mueven en el flow urbano. Va gente de todo el mundo ahí a patinar está muy guay".

Sobre el origen del género musical que él inventó, confiesa: "Yo quería traer un poco de mi salsa brasileña y la mezcla con el rap español es curiosa. En España lo han reconocido muy bien y me etiquetaron como el 'pionero del funk español'. Tuve la suerte de arrancar a cantar con los más fuertes del trap como PXXR GVNG (Los Santos). Me acogieron y me ayudaron a darle forma a este nuevo género. No puedo adjudicarme el éxito a mí solo".







Una de las cualidades del MC es su honestidad y autenticidad con el público. En ese sentido reveló cuál fue el verdadero motivo por el cual se volcó a la música. "Cuando vi dinero me decidí a desarrollar mi carrera artística, como el 80% de personas que hacen música. Gracias a esto yo puedo ayudar a mi familia. Igual, al principio les costó que yo aportara siendo un niño. Dejé los estudios secundarios para cumplir este sueño y mi madre desconfiaba, no sabía si iba a irme bien o no, tenía miedo. Fue difícil hablar con ella al respecto. Lo primero que hice con el dinero fue pagarle el alquiler a mi madre, ahí fue cuando dije ´¡Guau! Lo conseguí´. Ya después la ayudé con todo lo que pude y con mis amigos lo mismo. Quiero que estén bien". Uno de sus últimos temas que cobró gran notoriedad en la industria latina es Offline Remix, con la colaboración de Nickzzy, Lucho SSJ, Israel B, Franux BB y Bhavi que alcanzó las 8 millones de reproducciones en YouTube. Pero no es el único hit que tiene con artistas argentinos, también está Humilde pero Cotizado, otra canción con Lucho SSJ que llegó a tener 2 millones de vistas. https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCwX2euqhDB-%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2tXbcsUZClxs0dWKLsmd9zz1rsJawBxImiB82i717hqY7zgmzlREYSZBhRgyPaagdjhacNhWoKtIEtR50JBtRfAcKWBTqFLsm1fpKe1Lywsd82tu2vrzYwt5ZBkYfXVhZBZC7LKcjFmK3uMSe3FbNkRcpsDEy94SvZAyQ2W5tgQZDZD View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n) Acerca de su amistad con Luchito, recuerda: "Él vino a Barcelona y pasó por el MACBA para grabar un videoclip. Ya habíamos hablado por redes pero no nos habíamos visto jamás. Quedamos en encontrarnos, yo vivía ahí a una cuadra de la plaza. Y se dio una buena onda, desde ahí nos hicimos muy amigos. Ahora lo quiero como un hermanito más, ya es familia. Después del año se dio la colaboración juntos. Los artistas en Argentina son muy visionarios en música, se apoyan y ya viajan a otro país para contactarse. Hay que reconocerles eso". Sobre las críticas que recibe el trap, Buzzz es determinante: "Entiendo que cada uno tiene su idea, o no quieren innovar. Eso sucede con los raperos old school que creen que así están cuidando a su cultura. Pero creo que hay que innovar y progresar. No sé qué vendrá después del trap, pero habrá que apoyarlo. Por ejemplo, la cumbia aquí en Argentina le ha dado posibilidades a niñitos que pueden hacer cosas, construir su vida, comprarse un coche o una casa para su madre. Eso está buenísimo y hay que bancarlo a full".