Maxi Giudici de Gran Hermano publicó un video en medio de su internación: "Me siento..."

"Todavía sigo acá. Son las 9 de la mañana. Desde la 1:30 estoy . Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos", comentó en un clip que subió a sus redes sociales y que luego borró.

Maxi Giudici de Gran Hermano publicó un video en medio de su internación

El cordobés explicó que estaba bajo custodia y que fue muy mal atendido. "Tenemos un guardia acá pendiente, marca personal, no entiendo para qué, como si fuese un delincuente y hubiese hecho algo malo. La verdad que el trato, salvo de las dos chicas que están adentro, el trato del resto asqueroso", reveló.

Luego se mostró indignado por haber vivido la situación y deslizó: "Yo no entiendo cómo podemos tener este tipo de gente trabajando en un lugar público. Es un asco. Estoy encerrado como si fuese un preso".

Ayer por la noche el exparticipante quedó internado luego de haber intentado quitarse la vida con la ingesta de un blíster de clonazepam. Esto ocurrió luego de haber chocado con su vehículo horas después que su expareja Juliana Díaz había confirmado su separación definitiva.

Maxi Guidici Juliana Díaz Gran Hermano Redes sociales

Su pareja y actual participante del Bailando 2023 explicó en un comunicado: "Hola a todos, quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación", escribió la ex participante de Gran Hermano. Es una separación definitiva, no hay retorno, por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias".

Romina Uhrig contó uno de los motivos por los cuales Maxi estaba triste

A todo esto, su compañera en el reality Romina Uhrig reveló que uno de los aspectos que más triste lo tenía a Maxi era su situación laboral ya que varios de sus colegas habían podido ingresar al Bailando incluso, su ex Juliana, Coty Romero y su amigo el Conejo, mientras que él no lo pudo hacer.

"Cada uno entró a la casa de Gran Hermano por diferentes motivos pero, cuando vos salís, es todo una locura. De repente, las luces se van apagando. Entonces, vos ves que a un compañero lo llaman, que hace un montón de publicidades. Vos te sentís mal y no es por celos. Yo hablé muy poquito con Maxi pero él sí hablaba con mi representante porque no lo llamaban, no tenía laburo", contó en Instrusos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1705266082544504971&partner=&hide_thread=false Romina Uhrig: sobreexposición, crisis emocionales y polémica



"Cuando salís de la casa de Gran Hermano es todo una locura"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/unqQAiWDBu — América TV (@AmericaTV) September 22, 2023

"Yo creo que colapsó por todos lados. Tal vez uno se imagina un montón de cosas cuando entra a Gran Hermano y después te das cuenta de que no es tan fácil. Entonces, te sentís mal", completó.

Línea de Prevención del Suicidio

Comunicarse telefónicamente al 135 en caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se encuentra salida. El número es gratuito desde Capital y Gran Buenos Aires.

(011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.