Matías Alé: "Quiero que mi legado sea ser padre y que me recuerden con alegría"

En el programa Right Now , en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , destacó lo bien que le hizo el nuevo amor al punto tal que sólo espera ser padre: "Martina me reavivó las ganas de tener pareja y de amar y ser padre. Quiero que mi legado sea ese".

"Es profe de educación física. Nos conocimos en Mar del Plata, yo estaba haciendo teatro, La Kermesse de la China, con el Mago Black y la China Martínez, en el teatro Victoria... cada uno estaba con su historia", detalló el conductor sobre el encuentro con Martina.

Además, puso especial énfasis en la relación lúdica que tienen en su pareja, hasta que un día pensaron los nombres de sus futuros hijos: " Juan Matías, mi papá se llamaba Juan Carlos, el segundo nombre va a ser Juan y el primero va a ser Otto... Otto Juan", porque es fanático del personaje del chofer del autobús escolar de Los Simpsons.

El mediático tuvo momentos de éxito en su carrera profesional junto a la consagrada exmodelo Graciela Alfano, y después de idas con la bailarina Silvina Escudero. De ambas se distanció y no en buenos términos. Después se casó con María del Mar Cuello Molar, estuvo muy enamorado pero todo terminó mal. Él terminó internado con un brote psiquiátrico y después de más de un año de rehabilitación en una clínica volvió a sentirse mejor y se alejó de los medios.

"Agradezco ese brote porque me permitió llegar a este presente. Soy un ejemplo de resiliencia. En mis cuatro ediciones del Bailando conseguí que los sueños de los participantes se concretaran y aprendí mucho", enfatizó sobre el ciclo de TV en los que sumó popularidad.

El actor aseguró "tengo ganas de ser padre, de amar y que me recuerden así, por la alegría y no por una cuenta bancaria de un millón de dólares", destacó emocionado. Alé está con varios proyectos a la vez, en streaming, radio, teatro y estrena próximamente una película, y reflexionó: "Si bien he tenido gente que me acompaña, mi mejor representante soy yo".